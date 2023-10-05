Tahmini Okuma Süresi: dakika

WanHaber / Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ile başlayacak kongrede AK Parti'nin yeni yönetimi belirlenecek.

AK Parti'nin 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi için hazırlıklar sürüyor. Ankara'da "Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri" ana sloganıyla gerçekleştirilecek kongre için hazırlıklar sürerken AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray’dan da basın açıklaması geldi.

4’üncü Olağanüstü Büyük Kongre öncesi basın açıklamasında bulunan AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, “14 Ağustos 2001’de Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde “Aydınlığa Açık, Karanlığa Kapalı” şiarıyla kurulan AK Parti’miz, 3 Kasım 2002’den bu yana girdiği her seçimde milletimizin derin teveccühüne mazhar olmuştur.

Partimiz kendisine gösterilen bu güveni karşılıksız bırakmayarak, eğitimden sağlığa, enerjiden ulaşıma, turizmden tarıma; kısacası her alanda Türkiye’ye sayısız eser ve hizmet kazandırmıştır. 22 yıllık siyasi tarihinin istisnasız her gününü millete hizmet yolunda harcayan AK Parti, bugüne kadar birçok sınavdan geçmiş, tarihte benzerine pek rastlanmayan badireler atlatmıştır. Bu badirelere karşı her defasında milli iradeye koşmuş, sandıktan başka iktidar yolu tanımamıştır” dedi.

“AK PARTİ YENİLENDİKÇE GÜÇLENEN BİR DAVA HAREKETİ OLMUŞTUR”

İl Başkanı Güray, AK Parti’nin kurulduğu tarihten bu yana toplam 17 seçim kazandığını belirtti.

Güray, “Yaklaşık çeyrek asırdır; 7 genel seçim, 4 yerel seçim, 3 referandum ve 3 cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere toplam 17 kez milletimizin huzuruna çıkıp tümünden zaferle ayrılan partimizin bu başarılarının arkasında yatan en önemli unsurlardan bir diğeri ise dinamik kalmayı başarabilmesidir. AK Parti yenilendikçe güçlenen bir dava hareketi olmuştur.

Nice başarılar ve seçim zaferlerine rağmen bizler her defasında kan tazelemeyi adeta kendimize bir vazife olarak biliyoruz. Değişimi dilinden düşürmeyenlerin ise koltuklarına nasıl sıkı sıkıya sarıldıklarına, karanlıkta ıslık çalarcasına sorumluluk almadan nasıl birbirlerini suçladıklarına hep birlikte şahitlik ediyoruz.

Bununla beraber bazı siyasi partilerin kongrelerinde hâkim olan kaos ve kargaşayı endişeyle takip ediyoruz. Tüm bu süreç içerisinde yaşananlar, kişisel hırslarını demokrasinin önüne koyanların milletimizin menfaatine yönelik herhangi bir politika üretemeyeceklerini kanıtlamaktadır” ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU

Cumhuriyetin ikinci yüzyılını değişen, yenilenen dinamik kadroyla taçlandırmayı istediklerini belirten Ak Parti Van İl Başkanı Emre Güray, “Değişime direnen, bugün sergiledikleri etik dışı siyasetle bize demokrasi dersi vermeye kalkışan zihniyete karşı AK davanın birer neferleri olarak bizler, eski-yeni ayrımı yapmaksızın her zaman en ön saflarda milletimize hizmet etmekteyiz.

22 yıldır değişen ve yenilenen dinamik kadrolarla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı olarak taçlandırmakta kararlıyız. Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında durarak yenilikçi bakış açımızla daima üreten ve gelişen bir misyon ortaya koymakta ısrarcıyız. Bu kongre sürecimiz de tamamen bu yaklaşıma hizmet edecektir. Hep Yeni Hep İleri diyerek kuşkusuz eser ve hizmet politikamızı da bir üst lige çıkarmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“CUMHURİYETİN YÜZ AKI TÜRKİYE’NİN ORTAK AKLI”

Yerel seçimlere güçlü bir kadroyla hazırlanacaklarını aktaran Güray, şu ifadelere yer verdi; “Bu hedef doğrultusunda önümüzdeki yerel seçimlere güçlü bir kadroyla hazırlanacağız. Kongremizle birlikte milletimizin huzuruna her defasında olduğu gibi ilk günkü aşk ve heyecanla çıkacağız.

Böylelikle Cumhuriyetin Yüz Akı Türkiye’nin Ortak Aklı AK Parti’mizin, geleceğe emin adımlarla yürümesini sağlayacağız. 4. Olağanüstü Büyük Kongre’mizin partimiz ve milletimiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyoruz.”

AK Parti, 7 Ekim’de yapılacak 4’üncü Olağanüstü Büyük Kongrenin ardından yerel seçim hazırlıklarına başlanacak.