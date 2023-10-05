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Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Bölümü öğrencileri, öğretmenlerinin de desteğiyle hem Sıfır Atık Projesi'ne destek vermek hem de kendilerini geliştirmek için geri dönüşüm çalışması başlattı.

Atölyede kullandıkları ürünlerden arta kalan sac, demir, profil parçalarını kaynak makinesiyle birleştirerek birbirinden farklı tasarımlar ortaya çıkaran öğrencilere Sahil Güvenlik Komutanlığı destek verdi.

Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir'in onayıyla, İstanbul İkmal Merkezi Komutanlığında kullanılmayan 2 kamyon hurda malzeme, Van'a gönderildi.

Malzemeler, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı personelinin katılımıyla Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine teslim edildi.

"Öğrencilerimiz bu malzemeleri birer sanat eserine dönüştürecek"

Okul Müdürü Veysel Sağlam, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi"ne destek olduklarını söyledi.

Hurda malzemeleri geri dönüşüme kazandırdıklarını anlatan Sağlam, "Öğrencilerimiz, atık malzemeleri, hayvan figürleri, uçak, gemi, araba gibi süs eşyalarına dönüştürüyor. Bu güzel çalışmamızı fark eden Sahil Güvenlik Komutanlığımız atıl durumda olan malzemeleri okulumuza gönderdi. Malzemelerle öğrencilerimizin el becerileri daha da geliştirecek, aynı zamanda okulumuza katkı sağlayacak." dedi.

Metal Teknoloji Alanı Öğretmeni Mehmet Akif Çelebi de "Öğrencilerimiz, atölyede yapılan çalışmalardan çıkan hurda malzemeleri birer sanat eserine dönüştürüyor. Yaptığımız eserlerle sergi açtık. Bu sergimize ilişkin haberleri gören Sahil Güvenlik Komutanlığı, öğrencilerimize destek verdi. 2 kamyon malzeme gönderildi. Öğrencilerimiz bu malzemeleri birer sanat eserine dönüştürecek." diye konuştu.

Sahil Güvenlik Komutanlığına teşekkür eden öğrencilerden Ersin Özmen ise "Atık malzemelerle hayvan figürleri, uçak, gemi tarzında şeyler yaptık. Komutanlığımızın gönderdiği atık malzemelerle yeni tasarımlar yaparak kendimizi daha da geliştireceğiz. Artık malzeme sıkıntısı yaşamayacağız. Bundan dolayı çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

KAYNAK:AA