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Ankara'da zirve günü...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

Erdoğan, Bahçeli'yi konutunda 14.00'te ziyaret edecek.

1,5 ay sonra görüşecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli son olarak programlı bir şekilde 14 Temmuz'da Beştepe'de bir araya gelmişti.

İki lider bundan 1,5 ay sonra, yerel seçimlere kısa süre kala tekrar buluşuyor.

Gündem yerel seçimler

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde ise yerel seçimler konusunun masaya yatırılması bekleniyor.

Görüşmede, İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde ortak aday belirlenmesi konusu gündem başlıklarından bir diğeri olacak.

Yeni dönemde TBMM gündemi

1 Ekim'de açılacak TBMM'nin gündemi de iki lider arasında istişare edilecek.

Meclis'te görüşülmesi beklenen konu başlıkları değerlendirilecek.

Rusya ziyareti ve Putin görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eylül ayının ilk haftası olarak beklenen Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi de önemli başlıklardan biri.

Erdoğan, Rusya ziyareti öncesinde Bahçeli ile değerlendirmelerde bulunacak.

İki lider arasında ekonomideki gelişmeler, orta vadeli plan ve gençlere vergisiz telefon kampanyası konularının da gündeme gelmesi bekleniyor.

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