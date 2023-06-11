Haziran ayına girilmesine rağmen sağanak yağışlar etkisini gösteriyor.

Öyle ki yurdun birçok bölgesi sağanak yağmurdan olumsuz etkilendi.

Ankara da son günlerde sağanak yağışların ardından oluşan selle mücadele ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da öğleden sonra için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Başkent yine sele teslim oldu

Şiddetli yağışlardan etkilenmeye devam eden Başkent'te bugün öğle saatlerinde başlayan yağmurun ardından kentte alışılan manzaralar ortaya çıktı.

Kısa süreli yağmur ana arterlerde su birikintilerine neden oldu.

Ev ve iş yerleri su ile dolarken, cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar suya gömüldü.

Esnaf kum torbası ile önlem aldı

Keçiören ilçesine bağlı Etlik semtinde de bir binanın istinat duvarı, toprak kayması nedeniyle çöktü.

Esnaf, su baskını tehlikesine karşı iş yerlerinin önünde kum torbaları ile tedbir aldı.

Araçlar zor anlar yaşadı

Araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara saklandı.

Belediye ekipleri metro girişlerinde olası su baskınlarının önlenmesi amacıyla tedbir aldı.

Kazımkarabekir, Gazi ve Ankara Tren Garı alt geçitleri önlem amacıyla araç trafiğine kapatıldı.

Öveçler Vadisi'ndeki park yüksek kesimlerden gelen yağmur suyuyla doldu.

Vatandaşlar mahsur kaldığı araçtan kurtarıldı

Çankaya ilçesindeki Yenişehir Kapalı Pazarı önünde biriken su nedeniyle bazı araçlar sürüklendi.

Otomobillerinde mahsur kalan, aralarında çocukların da bulunduğu bazı vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alt geçitler trafiğe kapatıldı

Konuya ilişkin açıklama yapan Ankara Valisi Vasip Şahin trafiğe kapatılan alt geçitleri şu ifadeyle duyurdu:

İlimiz genelinde 11.06.2023 tarihlinde saat 12.00 de başlayan ve devam eden yoğun yağış nedeniyle bildirilen kapalı alt geçitler aşağıya çıkarılmıştır: Ulaştırma bakanlığı alt geçidi Mamak Boğaziçi köprü alt geçidi Sabancı kız yurdu alt geçidi Keçiören Yavuz Sultan Selim köprü alt geçidi Altındağ Altınsoy köprüaltı alt geçidi, Altındağ Mustafa TUNA köprüaltı alt geçidi, Samsun yolu Telekom alt geçit, Çiftlik Kavşağı Yenimahalle Yönü, Kurtuluş Trafik ekipler amirliği önü Balgat Ehli-Beyt altgeçidi, Trafiğe çıkacak vatandaşlarımızın dikkatine sunulur. AA