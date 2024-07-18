Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçilen Metin Kıratlı Kimdir? Yaşı ve Memleketi Nedir?

Yeni Görev: Metin Kıratlı Anayasa Mahkemesi Üyesi Oldu

Metin Kıratlı, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmesiyle merak konusu oldu. Peki, Metin Kıratlı kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte detaylar...

Metin Kıratlı'nın Doğumu ve Eğitim Hayatı

14 Şubat 1969'da Konya'nın Ereğli ilçesinde doğan Metin Kıratlı, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Akademik ve Yabancı Dil Eğitimi

Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Diplomasisi Eğitim Programı'na katılan Kıratlı, yabancı dil eğitimini Berlin'deki Goethe Enstitüsü'nde aldı. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde özel hukuk alanında yüksek lisansını tamamladı ve doktorasını Kırıkkale Üniversitesi'nde bitirdi.

Adli Kariyer Başlangıcı

Ankara Adliyesi'nde hakimlik stajına başlayan Kıratlı, stajını tamamladıktan sonra çeşitli ilçelerde hakimlik yaptı. 2004 yılında Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne atandı.

Adalet Bakanlığı'ndaki Görevleri

Adalet Bakanlığı'nda Tetkik Hakimliği, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerinde bulundu. 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı'na atandı.

Cumhurbaşkanlığı Görevleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesiyle Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı'na atanan Kıratlı, 2018'den itibaren Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı olarak görev yapmaktadır.

YÖK Üyeliği ve Diğer Görevleri

23 Kasım 2018'de YÖK Üyeliği'ne atanan Kıratlı, aynı zamanda Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Başkanlığı'nı yürütmektedir.

Özel Hayatı ve Dil Bilgisi

İyi derecede Almanca bilen Kıratlı, evli ve iki çocuk babasıdır.

Anayasa Mahkemesi'ne Seçilen Metin Kıratlı'nın Hayatı ve Kariyeri!