Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Amed SK, Esenler Erokspor'u ağırlayacak. Maç öncesi bilet fiyatlarını belirleyen Amed SK, Batı alt ve üst tribünlerini 100 TL'den, Doğu alt tribününü de 50 TL'den satışa çıkardı. Maçı izleyecek olan deplasman takımı taraftarlarına da bilet fiyatlarını '65' TL olarak belirleyen Amed SK, Esenler Erokspor'a Van plakasıyla göndermede bulundu.

Geçen sezon TFF'nin desteği ile Van Spor FK'nin hakkı yenilerek şampiyon yapılan ve 1. Lig'e yükselen Esenler Erokspor için '65' göndermesinde bulunan Amed SK, bir yandan TFF'ye bir yandan da Erokspor'a gönderme yaptı.

Van Spor FK'li taraftarlarda Erokspor karşısında Amedspor'a başarı dileklerini iletti.