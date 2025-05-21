Altının ons fiyatı, ekonomik, siyasi ve jeopolitik belirsizliklerin yeniden artmasıyla son 3 iş gününde yükseliş kaydetti.

Ons altın dünü yüzde 1,9 artışla 3 bin 290 dolardan tamamlarken, şu sıralarda yüzde 0,8 yükselişle 3 bin 319 dolardan işlem görüyor.

Yurt içindeki altın fiyatları da ons altına paralel artarken çeyrek altın tekrar 7 bin liranın üzerine çıktı.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 148 lira

Çeyrek altın: 7 bin 35 lira

Cumhuriyet altını: 28 bin 664 lira

Tam altın: 28 bin 137 lira

Yarım altın: 14 bin 70 lira

DÖVİZ

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 yükselişle 38,8190'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 artışla 38,8813 seviyesinden işlem görüyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Bugün döviz fiyatları şöyle:

Dolar: 38,8813 lira

Euro: 44,1286 lira

Sterlin: 52,3747 lira

DOLAR ENDEKSİ

Dolar endeksi yeni işlem gününde yüzde 0,3 düşüşle 99,6 seviyesinde seyrediyor.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralarda 66,1 dolardan işlem görüyor.

BIST 100 ENDEKSİ SATIŞ AĞIRLIKLI SEYRETTİ

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,60 değer kaybederek 9.514,01 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,3 azalışla 10.839,00 puanda işlem gördü.

ABD BORSALARI DÜŞÜŞTE

Bu gelişmelerle New York Borsası'nda S&P 500 endeksi yüzde 0,39, Nasdaq endeksi yüzde 0,38 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,27 geriledi.

ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif başladı.