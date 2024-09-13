Küresel Piyasalarda Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor Gram ve Çeyrek Altında Rekor Fiyatlar Görüldü

Serbest piyasada gram altın fiyatı şu an 2.804,20 TL seviyesindeyken, çeyrek altın da aynı fiyatla işlem görüyor. Bu durum, altın yatırımcıları için tarihi bir rekor anlamına geliyor. Altının ons fiyatı ise dün 2.558 dolar ile rekor bir kapanış yaptıktan sonra, yeni günde yüzde 0,5 artışla 2.569 dolardan işlem görüyor.

Yılın En Yüksek Altın Fiyatları: Gram ve Çeyrek Altın Zirvede

12 Eylül'de gram altın 2.749 TL seviyesindeyken, 13 Eylül itibarıyla 2.803 TL'ye yükseldi. Çeyrek altın da 4.398 TL'den 4.484 TL'ye çıkarak önemli bir artış yaşadı. Bu büyük artış, yatırımcıların altın piyasasındaki dalgalanmalara karşı duyarlılığını artırdı.

Borsa İstanbul ve Döviz Kurları: Piyasalar Karışık

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün dalgalı bir seyir izledikten sonra, günü yüzde 1,08 artışla 9.521,04 puandan tamamladı. Öte yandan, döviz kurlarında da hareketlilik gözlemlendi; İstanbul serbest piyasada dolar 33,9600 TL'den işlem görürken, avro 37,6430 TL seviyesindeydi. Doların ve avronun önceki günlere göre artış göstermesi, piyasalardaki belirsizliği yansıttı.

Altın ve Döviz Kurları: Yatırımcıların Güncel Durumu

Serbest piyasada altın ve döviz kurlarıyla ilgili son durum şu şekilde; gram altın alış fiyatı 2.803,0830 TL, satış fiyatı ise 2.803,5740 TL olarak belirlenmişken, çeyrek altın alış fiyatı 4.484,3000 TL, satış fiyatı ise 4.583,2700 TL olarak kaydedildi. Ayrıca, dolar 33,9580 TL'den alınırken, avro ise 37,6410 TL'den satılmakta. Bu veriler, yatırımcıların piyasaları nasıl değerlendirmesi gerektiğine dair ipuçları veriyor.