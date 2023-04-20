Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Van Müzesinde gerçekleştirilen 7. ve 16. yüzyıllar arasında yaşamış Türk ve İslam medeniyetleri bilim insanlarının buluşlarının minyatür olarak sergilendiği "Altın Çağ'da Bilim" sergisi ziyarete açıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı’nın katılımlarıyla açılan sergi ilk günden yoğun ilgi gördü. Serginin açılışında konuşan Vali Ozan Balcı, gezerken gurur duyulacak olan bu serginin tüm gençler tarafından ziyaret edilmesi gerektiğini söyledi.

Medeniyetimizin geçmişte çok güzel buluşlar yaptığını ifade eden Ozan Balcı, “Bugün açılışını yapacağımız sergide çok kıymetli bilim insanlarımızın geleceğe yön veren buluşlarını bir arada görme fırsatı bulacağız.

İnşallah bu sergimiz gençlerimize ilham kaynağı olur. Bu değerli bilim insanlarının izinde çok daha güzel işlere imza atarlar. Ben tüm Vanlıların ve gençlerimizi bu sergiye davet ediyorum. Kentimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Ozan Balcı, Vali Yardımcıları Adem Balkanlıoğlu ve Murat Yayabaşı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Sahil Güvenlik Vangölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan, Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu, öğretmen ve öğrenciler sergiyi gezdi.

Sergi, Türk ve İslam medeniyetindeki bilim adamlarının eser ve keşiflerini paylaşarak gelecek için bu dahilerden ilham alınmasını ve görkemli geçmişin herkes tarafından öğrenilmesini hedefliyor.

Sergide tıp alanında önde gelen bilim insanı El Zehravi, gök bilimi konusunda Takiyüddin ve El Biruni'nin yanı sıra, iki kıta arasında planörle uçmayı başaran ilk insan olan Hezarfen Ahmed Çelebi, eserleri ile Avrupalı birçok mimara ilham kaynağı olan önemli Mimar Sinan, tarım endüstrisi ve bitkiler konusunda çok önemli makineleri ve mekanizmaları geliştiren mühendislik dehaları El-Cezeri gibi Türk ve İslam medeniyetine ait birçok önemli bilim adamının buluşları sergilenen eserler arasında yer alıyor.

Serginin bir ay boyunca Van Müzesinde ziyarete açık olacağı bildirildi.iha