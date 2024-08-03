Alize Gördüm, 1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. Yani şu anda 29 yaşındadır. Alize Gördüm, oyuncu Vahide Perçin ve Altan Gördüm'ün kızıdır. Dolayısıyla Alize Gördüm, İstanbulludur.

Alize Gördüm, oyunculuk kariyerine "Muhteşem Yüzyıl" dizisiyle başlamıştır. Burada annesi Vahide Perçin'in canlandırdığı Hürrem Sultan karakterinin kızı rolünü oynamıştır. Bu rol, Alize Gördüm'ü televizyon izleyicisine tanıtmış ve dikkat çekmesini sağlamıştır.

Alize Gördüm, "Muhteşem Yüzyıl"ın ardından "Kalbim Ege'de Kaldı", "İzmir Çetesi", "Beyaz Karanfil", "Zeytin Tepesi" ve "Beni Böyle Sev" gibi birçok başarılı projede rol almıştır. Genç yaşına rağmen gösterdiği olgun ve başarılı oyunculuk performansıyla dikkatleri çekmeyi başarmıştır.

Alize Gördüm, oyunculuk tutkusu ve yeteneğiyle Türk televizyon ve sinema sektöründe önemli bir yere sahiptir. Genç yaşına rağmen birçok başarılı proje gerçekleştirmiş ve izleyiciler tarafından beğenilmiştir. Gelecekte de büyük projelerde yer alması ve başarısını sürdürmesi beklenmektedir. Vahide Perçin'in Kızıdır.