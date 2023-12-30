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Son dönemde nakit taşımadıklarında, kredi kartı kullanmak istemediklerinde ya da satıcı kredi kartından verdiği ürün ya da hizmetin ücretini çekmek istemediğinde hemen hemen herkes IBAN numarasına para göndererek işlem yapmaya başladı.

Son zamanlarda sıkça karşılaşılan bu yöntem; vatandaşın yalnızca hesaplar arası para gönderdiğini zannettiği zamanlarda başına dert açabilir. Uzmanlar; vatandaşın kendini bir anda kara para trafiğinin ortasında bulabileceğini söyledi.

IBAN'LA PARA GÖNDERİRKEN DİKKAT

Bir başka vatandaş da "KDV'yi azaltmak için IBAN'a at diyorlar" diye anlattı.

Alışveriş yaparken masumca IBAN'dan para gönderen vatandaşın diyelim ki sonrasında başına çok kötü şeyler geldi. Bu noktada o vatandaşı kurtaracak olan IBAN'ın açıklamasına yazdığı detaylı bilgi.

Muhabirin "Açıklama kısmına yazıyor musunuz?" sorusuna mikrofon uzatılan vatandaşların çoğu ya 'hayır' ya da 'çok nadir' cevabını verdi. IBAN'la para gönderirken o açıklama kısmının dolu olması gerektiği belirtiliyor.

Avukat Çaprak, "Hangi alışverişe ait olduğunu, ne işlemi için gönderdiğimizi muhakkak açıklamasına yazmak zorundayız" şeklinde konuştu.