Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi (AÜ) işbirliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında havadaki polen çeşitliliği ve yoğunluğu bilimsel yöntemlerle ölçülerek alerjik duyarlılığı olan bireylerin yaşam kalitesini artırmak için "Ankara Alerjik Polen Bülteni" internet sayfasıyla kamuoyuna duyuruluyor.

AÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nur Münevver Pınar, AA muhabirine, polenlerin yol açtığı alerjik hastalıkların küresel iklim değişikliğine bağlı çağın hastalıklarından biri olarak nitelendirildiğini söyledi.

Türkiye genelinde polen alerjisi oranının yaklaşık yüzde 30 olduğuna dikkati çeken Pınar, son zamanlarda küresel ısınmaya bağlı olarak bitkilerin polen saçma dönemlerinin öne çekildiğini, polen mevsimlerinin de uzadığını belirtti.

Pınar, Türkiye florasında 12 binden fazla bitki türünün bulunduğunu, bunlardan yüzde 20'sinin alerjik reaksiyonlara neden olduğunu anlattı.

Her bitki poleninin alerjik reaksiyonlara neden olmadığını, özellikle gösterişli çiçek yapısına sahip ağaçlardan ve otsu bitkilerden korkulmaması gerektiğinin altını çizen Pınar, "Mesela geçen hafta açmaya başlayan sakuralar, polen alerjisine neden olmaz. Asıl alerjik etkiye neden olan huş ağaçları, meşe ağacı gibi bitkilerdir. Meşe ağaçları, atmosfere bir anda 300 milyar gibi korkunç derecede polen verebilmektedir. Polenler rüzgar hızına bağlı olarak uzağa gidebilir. Polenlerin bazıları kıtalar arası yolculuk yapabilir." diye konuştu.

Bu kapsamda 2021'de Rektörlük ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle düzenli polen analizi yaptıklarını ve bunu "Ankara Alerjik Polen Bülteni" ile kamuoyuna duyurduklarını belirten Pınar, şunları kaydetti:

"Ağaç, çalı, otsu, yabani otsu ve çayır polenlerinin yoğunluğunu web sayfamızda yer alan 3 günlük bültenle duyuruyoruz. Bu web sayfamızı hazırlamamızdaki en önemli hedef, alerji ve astım hastalarının tedavilerine yardımcı olmak ve onların yaşam kalitelerini artırmak. Aynı zamanda bitkilerin polen saçma dönemlerini bilmelerinin tedavilerinde ne kadar önemli olduğunu vurgulamak. Şu an atmosferde polen kokteyli oluşmuş durumda. Dolayısıyla alerjik hastalığı bulunanlar için çok tehlikeli. Yağışlarla birlikte polenler parçalanarak bir anda alerjenlerini atmosfere vermektedir."

"Hangi ağacın alerjik polen saçtığı görülebilir"

Dr. Öğretim Üyesi Aydan Acar Şahin de polenleri izlemek için 3 farklı hava örnekleyicisi kullandıklarını söyledi.

"Polen tuzakları" olarak bilinen bu cihazların dakikada 10 litre hava çektiğini ve insanın nefes alışverişini taklit ederek polenleri cihazın içindeki kasnağın etrafındaki bandın üzerinde topladığını anlatan Şahin, bu bandın üzerindeki polenleri tespit ettiklerini ve sağlanan verilerin Ankara Polen Alerji Bülteni ile duyurulduğunu belirtti.

Şahin, "Günlük polen riski şeklinde yer alan bilgiler bugün, yarın ve sonraki gün şeklinde 3 günlük polen verilerini içeriyor. Alerjik duyarlılığı olan hastalar, hava durumu takip eder gibi bu sayfayı takip ederek dönemlere göre hangi polenlerin havada olduğunu, hangi ağaçların alerjik polen saçtığını görebilir ve buna göre dış ortam aktivitelerini planlayabilirler." dedi.