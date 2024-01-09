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Yerel seçime sayılı günler kala, İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin Genel İdare Kurulu toplantısında dikkat çeken bir çıkışta bulunduğu iddia edildi.

İddiaya göre son dönemde yaşanan istifalar için 'operasyon' diyen Akşener, “14 Mayıs’taki oyumuzu koruyamazsak, o oy oranımızın altına düşersek ben yokum. Ben giderim" dedi.

İYİ PARTİ İDDİALARI YALANLADI

İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanlığı, gündem yaratan iddialara yanıt verdi.

Yapılan yazılı açıklamada, "Bazı haber sitelerinde 8 Ocak tarihli Genel İdare Kurulu toplantımızda, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in, 'Eğer 14 Mayıs’taki oyumuzun altında kalırsak ben yokum, giderim' şeklinde bir ifade kullandığı iddiası yer almaktadır. Bu iddia, gerçek dışı olup Genel Başkanımızın böyle bir ifadesi kesinlikle olmamıştır.

Bununla birlikte daha önce farklı il ziyaretlerinde kamuoyuna açıkça ifade ettiği üzere seçimdeki sorumluluğunun kendisine ait olduğu yönündeki ilkesel tutumu dışında ortaya konulan bu iddialar partimize yönelik yeni bir manipülasyon aracı olarak kullanılmaktadır. Kamuoyunu doğru yönlendirebilmek adına gerçek dışı bu iddialara karşı hassas olunması gerektiğini hatırlatmak isteriz" denildi.