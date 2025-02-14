Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, 16 Şubat Pazar günü deplasmanda lider Motolux 68 Aksarayspor ile karşılaşacak. Bu maçı yönetecek hakemler açıklandı.

Ligde son iki haftada 5 puan kaybederek morali bozulan Artı Değer Van Spor FK, Pazar günü deplasmanda lider Motolux 68 Aksarayspor’u mağlup ederek moral bulmaya çalışacak.

Bu kritik maçta hakem Levent Buğra Vartemel düdük çalacak. Muhammet Oğuzhan Öztaş ve Batuhan Topçu’nun yardımcı hakemlik yapacağı müsabakada 4. hakem olarak da Mertcan Erölmez görev alacak.

Motolux 68 Aksarayspor ile Artı Değer Van Spor FK arasındaki maç 16 Şubat Pazar günü Dağılgan Stadı’nda oynanacak ve saat 14.00’te başlayacak.