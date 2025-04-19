Akdamar Adası’nda 3. Badem Çiçeği Festivali bugün başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından folklor ekibinin renkli gösterisiyle açılışı yapılan festivalde, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin, Van Vali Yardımcısı İbrahim Gültekin ve Gevaş Kaymakamı Bayram Yıldız konuşma yaptı.

Van Valiliği öncülüğünde düzenlenen etkinlik, badem çiçeklerinin görsel şöleniyle kentin turizmine katkı sağlamayı hedefliyor.

İL KÜLTÜR VE TURİZM İL MÜDÜRÜ ŞAHİN: AKDAMAR ADASI, ÖNEMLİ DESTİNASYON NOKTALARINDAN BİRİ

Festivalin açılış programında ilk olarak konuşan Van İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin, “Van Gölü’nün eşsiz güzelliği ile çevrelenen Akdamar Adası’nda bu bahar gününde 3. Badem Çiçeği Festivali’nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Akdamar Adası, tarihi, mimarisi ve doğal güzellikleriyle ülkemizin en önemli destinasyon noktalarından biridir. Baharın müjdecisi badem çiçekleriyle buluştuğunda ise adeta büyüleyici bir tabloya dönüşüyor. Bizler de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak bu büyüleyici atmosferi hem hemşehrilerimizle hem de ülkemizin dört bir yanından gelen misafirlerimizle paylaşmak için bu görsel şöleni festivale dönüştürdük. Bu yıl 3.’sünü gerçekleştirdiğimiz festival, ödüllü safari yarışı, konserler, el sanatları sergileri, halk oyunları gösterileri, çocuk etkinlikleri, şiir dinletileri, yöresel ikramlar ve daha birçok etkinlikle gün boyunca devam edecek.” dedi.

GEVAŞ İLÇE KAYMAKAMI YILDIZ: BADEM ÇİÇEKLERİ GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR

Van’ın zengin coğrafyası, doğal ve tarihi zenginlikleriyle ön plana çıkan bir kent olduğunu vurgulayan Gevaş İlçe Kaymakamı Bayram Yıldız da, festivalin açılış programında konuştu.

Kaymakam Yıldız; “Van’ımızın turizminde önemli bir yere sahip olan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Akdamar Adası, her mevsim bir başka güzel. Bugün de Van Valiliği öncülüğünde düzenlenen Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali’nin 3.’süne şahitlik ediyoruz. Anadolu’da açan ilk bademlerin coğrafyamızda olması ve bu eşsiz güzelliği birlikte yaşamamız ayrıca önem arz etmektedir. Van’ımız, farklı coğrafyası ve zenginlikleriyle ön plana çıkan bir kent. Bin 750 metre yükseklikte, bahar aylarında erken çiçek açan bademlerin kültürel dünyamızda önemli bir yeri var. Bu festivalin Akdamar Adası’nda gerçekleşiyor olması da ayrı bir önem taşıyor. Badem çiçekleri, yılın belli bir döneminde sıcaklığı ve renkleriyle dünyaya görsel bir şölen sunuyor. Bizler de Valiliğimizin öncülüğünde düzenlenen bu festivale ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Akdamar Adası, çiçek açan bademleriyle adeta görsel bir tabloya dönüşmüştür. Bu güzelliklerin devamı dileğiyle” ifadelerini kullandı.

VALİ YARDIMCISI GÜLTEKİN: DÜNYADA EŞİNE AZ RASTLANIR BİR ORTAMDAYIZ

Festivallerin, kentlerin doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtma ve sürdürebilme noktasında önemli bir etkinlik olduğuna dikkat çeken Van Vali Yardımcısı İbrahim Gültekin ise, “Festivaller, şehirlerin doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel zenginliklerini, gastronomisini tanıtma ve sürdürebilme anlamında en güzel etkinliklerdir.

Bu amaçla Valilik olarak bizler de, Valimiz Ozan Balcı önderliğinde, diğer ilgili kurumlarımızın destekleri, şehrimizin turizm aktörleri ve tüm paydaşlarımızla birlikte, dünyada eşine az rastlanır bir ortamda, dört tarafı karlı dağlarla çevrili, maviliğin ortasında pembe ve beyaz renklerin içinde, bin yıllık bir tarihin önünde bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. İlerleyen yıllarda ilimiz, bu ve buna benzer etkinliklere ev sahipliği yaparak kentimizin sahip olduğu tarihi ve kültürel mirası, doğal güzellikleri, öncelikle hemşehrilerimize, diğer illerdeki vatandaşlarımıza ve tüm dünyaya tanıtmış olacak.” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından festival halk oyunları gösterisi ve konserle devam etti. Festival kapsamında ödüllü safari yarışı, konserler, el sanatları sergileri, halk oyunları gösterileri, çocuk etkinlikleri, şiir dinletileri, yöresel ikramlar ve daha birçok etkinlikle iki gün boyunca devam edecek.