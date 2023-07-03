Wanhaber / Ramazan Çetin

Van' ın Gevaş ilçesinde, Van Gölü'nün eşsiz maviliğinin içinde, her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Akdamar Adası'nda onarım işleri yaptırılacak.

Van Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından onarım işi için ihaleye çıkılırken, söz konusu ihale 10 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak.

İş tesliminden sonra 5 gün içinde başlanacak onarım çalışmaları, ihale şartlarına göre 90 gün içinde teslim edilecek.

Van'ın önemli tarihi mekanlarından biri olan Akdamar Adası her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Adada bulunan Akdamar Kilisesi'nde ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle yılda bir kez Ermeniler tarafından ayin yapılıyor.