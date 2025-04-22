Badem çiçeklerinin baharı müjdeleyen güzelliğini ve Akdamar Adası’nın büyüleyici tarihini fotoğraf karelerine yansıtan birbirinden değerli eserler, profesyonel bir jüri tarafından değerlendirildi.

Foto Safari süresince, Türkiye’nin farklı illerinden gelen 148 katılımcı, badem çiçeklerinin eşsiz güzelliği eşliğinde, Akdamar Adası’nın farklı noktalarında çekim yaptı. Katılımcıların eserleri, teknik yeterlilik, estetik değer ve anlatım gücü açısından değerlendirilerek Seçici Kurul tarafından titizlikle incelendi.

Dereceye giren fotoğraflar dijital platformlar üzerinden paylaşıldı. Dereceye giren ve ödül alan tüm fotoğraflar açılacak sergilerle tüm sanatseverlerin beğenisine sunulacak.