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WanHaber – ÖZEL

İçişleri Bakanlığı’nın teşvikleriyle, Yeşilay Van Şubesi ortaklığında öğrencilere “Tütün Bağımlılığı” eğitimi verildi.

İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü, Yeşilay Van Şubesi ve Van Açı Plus VİP ortaklığında “Tütün Bağımlılığı” konulu eğitim düzenlendi. İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilen Psikolog Hamza Demirkan tarafından verilen eğitimde, tütün bağımlılığı ve bu duruma bağlı olarak insan sağlığını tehdit eden hastalıklar anlatıldı.

Düzenlenen eğitime; İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü Semra Gümüş, Yeşilay Van Bölge Koordinatörü Hakan Durgun, Açı Plus Kurum Müdürü Cengiz Gümüş, Eğitim Koordinatörü Sahil Tamer, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ve Yeşilay Gönüllüleri katıldı.

Aynı zamanda tütün kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan akciğer kanseri, nefes darlığı ve benzeri hastalıklar hakkında bilgi verilerek, bu hastalıkların başlıca sebeplerinden olan tütün kullanımı ve tütün dumanına maruz kalmanın tehlikeleri üzerine konuşuldu.

Toplantı, tütün bağımlılığına ilişkin, bağımlılıkla ortak mücadele mesajı verilerek sona erdi.

Fatma Öztürk – Mehmet Salih Giyci