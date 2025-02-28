Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van İl Başkanlığı 25 Ocak'ta kongre yapmış ve yönetim kurulu üyelerini belirlemişti. 49 asil yönetim kurulu üyesinin bulunduğu AK Parti'de Abdulahat Arvas, yeni A takımını açıkladı. 18 Kişiden oluşan A takımda sürpriz isimler yer aldı.
Geçtiğimiz dönemlerde Edremit İlçe Başkanlığı yapan Halis Bayramoğlu Başkanvekilliği görevine getirilirken, Teşkilat Başkanlığı görevini ise Arslan Yılmaz yürütecek.
İşte Abdulahat Arvas başkanlığındaki AK Parti'nin Van'daki A takımı:
Kaynak: WanHaber / Ramazan Çetin