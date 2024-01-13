Irak'ın kuzeyinde tüm Türkiye'nin yüreğini yakan bir gelişme yaşandı.
Terör örgütü ile çıkan çatışmada 6 asker şehit düştü.
Bu gelişmenin ardından 15 Ocak'ta yapılması planlanan ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayınında açıklanacağı AK Parti aday tanıtım toplantısına dair önemli bir açıklama geldi.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla toplantı ertelendi"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Kaynak: Ensonhaber
"Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla ertelenmiştir.
Şehitlerimizin mekanı cennet olsun.
Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."