Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Alpaslan ve İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe, Elazığ'da Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınadı.

'VAN SPOR YALNIZ DEĞİLDİR'

AK Parti Van İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Alpaslan sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Elazığspor-Van Spor FK maçı sonrası yapılan çirkin saldırıyı kınıyoruz. Spor barış ve kardeşliğin temsilidir. Van Spor kulübümüze sporcu , kardeşlerimize ve taraftarlarımıza, halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Bu tür üzücü olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Suçluların bir an önce adalet karşısında hesap vereceklerine ve gereğinin yerine getirileceğine inancımız tamdır. Van Spor yalnız değildir." ifadelerine yer verdi.

'KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

AK Parti Van İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe ise saldırıları kınadıklarını ve olayın takipçisi olacaklarını belirtti. Van Spor kafilesine geçmiş olsun dileklerini ileten Gültepe, "Vanspor’umuza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz! Elazığspor maçı sonrası Vanspor kafilesine yönelik gerçekleştirilen taşlı saldırı, sporun ruhuna ve fair-play anlayışına aykırıdır. Yaşanan bu çirkin olayda yaralanan futbolcularımıza ve teknik heyetimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vanspor’un yanındayız, bu olayın takipçisi olacağız!" açıklamasında bulundu.