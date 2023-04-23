Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van'da bayramlaşma töreni düzenledi. Beşyol'da bulunan İpekyolu Millet Bahçesi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine AK Parti MKYK üyesi ve Van milletvekili dayı Burhan Kayatürk, AK Parti MDK üyesi Zahir Soğanda, AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, milletvekili adayları, geçmiş il başkanları, yeni ve eski teşkilat mensupları katıldı.

Bayramlaşma töreninde toplanan kalabalığa hitap eden AK Parti Van İl eski Başkanı Abdullah Aras, sürekli cadde ve sokaklarda olduklarını, halkın aday listelerine yüksek sesle itiraz ettiğini söyledi.

'HALK CUMHURBAŞKANINA OY VERECEK, VEKİLLERE VERMEYECEK'

Herkesin bildiği ama kimsenin konuşmaya cesaret edemediği gerçekleri anlatan Aras, "Nice vekilleri gönderdik Ankaraya, şuanki tabloda göremiyoruz. Vefa denilen bir şey var. Gelip gittiler ama biz halen buradayız. Fakat sayın vekilimin ifade ettiği gibi Cumhurbaşkanımıza oyumuzu vereceğiz milletvekiline oyumuzu vermeyeceğiz. Sayın vekilim Van'ın caddelerini sokakalrını dolaşıyoruz, muhabbet ediyoruz. Vallahi tablo bundan ibarettir. Allah şahittir bir birimizi kandırmayalım, tablo bundan ibarettir. Dolayısıyla sayın il başkanım bizim senden istirhamımız kendimizi ifade edebilmemiz için acilen daraltılmış bir il danışma meclisini sizden talep ediyoruz. Bu hakkımız var." ifadelerine yer verdi.