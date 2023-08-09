Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cumhur İttifakı 2019 yerel seçimlerinde kaybettiği büyükşehirleri Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimde kazanarak rövanş almak isterken; Mayıs ayında yapılan seçimlerde hayal kırıklığı yaşayan muhalefetse güven tazeleme hesabı yapıyor.

Seçimlere yaklaşık 8 ay gibi bir süre kalırken, kulislerde muhtemel adayların isimleri konuşulmaya başlandı.

AK PARTİ'DE İSTANBUL İÇİN İKİ İSİM ÖNE ÇIKIYOR

Sözcü TV'de yer alan habere göre; AK Parti'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Sevdam' dediği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için iki isim öne çıkıyor.

Seçimlerden önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan İstanbul Milletvekili Murat Kurum ile Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun İstanbul adayı olabileceği iddia edildi.

İMAMOĞLU'NUN KARARI MERAK KONUSU

Muhalefetin ise İstanbul'da gözü kulağı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nda. CHP'de değişim tartışmalarını başlatan İmamoğlu'nun yeniden İBB Başkanlığı için aday olacağı belirtiliyor.

SÜLEYMAN SOYLU İÇİN ANKARA İDDİASI

Ankara içinse AK Parti'de eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un ismi geçiyor. Adaylık sinyali veren Altınok geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Aday olursam kazanacağıma inanıyorum" demişti.

YAVAŞ CHP'DEN Mİ İYİ PARTİ'DEN Mİ ADAY OLACAK?

Muhalefet kanadındaysa öne çıkan isim ABB Başkanı Mansur Yavaş. Yavaş ismi ise "CHP'den mi yoksa İYİ Parti'den mi aday olacak?" tartışmalarına neden oluyor.

MYNET