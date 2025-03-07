Van AK Parti Teşkilattan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Arslan Yılmaz’ın da konuk olduğu evde duygusal anlar yaşandı. Van İl Başkanı Abdulahat Arvas ile telefonla görüştürülen ev sahibi Safiye Ayken, gözyaşlarına hâkim olamadı. Arvas, aileye Cumhurbaşkanının selamını ileterek, hayırlı ramazanlar diledi ve sürekli yanlarında olacaklarını söyledi.

Eşi Mahmut Ayken ile yaşayan Safiye Ayken, İl Başkanı Arvas’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazmayı düşündüğünü ancak bu gün mektup yerine bizzat yetkililerin evlerine geldiklerini söyleyerek; “Rabbim sizden razı olsun, kaza bela vermesin, teşekkür ederim” dedi.

İhtiyaç sahiplerinin evlerine konuk olan Ak Parti ekipleri ailelerle birlikte iftar açıyor.

AK Parti Van İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; engelli, yaşlı, yetim, öksüz, şehit yakını, gazi ve diğer ihtiyaç sahiplerinin ziyaret edilmesi, iftar sofralarına oturularak halkın yanında olunmasının hedeflendiği vurgulandı.

AK Parti Van İl Başkanlığı Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından da yoğun bir program yürütüldüğü belirtilirken, Van İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ekiplerinin de mahallelerde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.