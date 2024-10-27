Adalet ve Kalınma Partisi (AK Parti) Türkiye'nin bir çok ilçesinde kongreye gidiyor. Kongre startının verildiği ilçeler arasında Van'ın 13 ilçesi de bulunuyor. Van'daki kadrolaşmayı tamamlayan AK Parti, şuanki ilçe başkanları ile kongreye gidecek. 6 Kasım'da Bahçesaray kongresi ile başlayacak olan 8. Olağan İlçe Kongreleri, 16 Kasım'da Tuşba ile son bulacak. Akabinde ise Aralık ayı içerinde Van İl Kongresi yapılacak.

AK Parti her ilçede tek aday olarak kongreye gidecek. Van'ın merkez İpekyolu ve Edremit ilçe kongreleri ise aynı gün Genel Merkezden gelecek olan heyetin katılımıyla yapılacak.

İşte AK Parti'nin kongre takvimi:

6 Kasım Çarşamba Bahçesaray

7 Kasım Perşembe Özalp ve Saray

8 Kasım Cuma Muradiye ve Çaldıran

9 Kasım Cumartesi Edremit ve İpekyolu

14 Kasım Perşembe Çatak ve Gevaş

15 Kasım Cuma Başkale ve Gürpınar

16 Kasım Cumartesi Erciş ve Tuşba