Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 11. Van Yöresel Ürünler Gıda - Hediyelik Eşya Fuarı'nı ziyaret etti.

Fuardaki yerli ve yabancı esnafları tek tek ziyaret eden Gültepe, hayırlı kazançlar diledi.

Fuarların kentteki önemine değinen Başkan Gültepe, "Bugün kentimizde düzenlenen 11. Van Yöresel Ürünler Gıda - Hediyelik Eşya Fuarı'nı ziyaret ettik. Türkiye'nin birçok kentinden getirilen yöresel ürünler dikkatimizi çekti. El emeği ürünler ve yöresel lezzetlerin yer aldığı fuarda esnaflarımızı gezip hasbihal ettik. Fuara katılımın yüksek olması bizleri ayrıca mutlu etti. Kentimizde bu tür fuarlara olan ihtiyacı bir kez daha anladık. Fuarlarımızın sayısının artmasını temenni ediyoruz. Van'ın fuar kenti olabilmesi için bizlerde gerekli desteği sunacağız. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." ifadelerinde bulundu.