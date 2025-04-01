Bayramı hastane odalarında geçirmek zorunda kalan çocuklarla bir araya gelen AK Parti Van İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe ve ekibi, hem çocuklarla hem de aileleriyle bayramlaşarak moral desteği sağladı.

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret eden Gültepe ve beraberindekiler, çocuklara çeşitli hediyeler vererek bayram sevincini paylaştı.

Çocuklara ilgi gösterip yakınlarıyla sohbet eden Gültepe ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “Ramazan Bayramı’nın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu hastanede tedavi olan çocuklar ve ailelerimizle de yaşamak istedik. Onların yüzünde bir tebessüm oluşturabilmek, bayramın manevi atmosferini buraya taşıyabilmek bizim için çok kıymetli. Hastalarımızın bir an önce şifa bulmasını diliyor, her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Hepsinin bayramını kalpten kutluyoruz” ifadelerini kullandı.