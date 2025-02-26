AK Parti Van İl Başkanlığı “kamuoyuna” başlığı ile yazılı bir açıklama yaptı. Yaklaşık 1 ay önce yeni Abdulahat Arvas’ın İl Başkanlığına seçildiği AK Parti Van İl Başkanlığında yeni yönetim de belli olmuştu.

“BU AÇIKLAMAYI YAPMA ZORUNLULUĞU DOĞMUŞTUR”

1 aylık zaman diliminin ardından AK Parti Van İl Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada; “25.01.2025 tarihinde yapılan kongremizin üzerinden bir ay geçti. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ve kongre delegelerimizin oylarıyla seçildik. Bu süre zarfında toplumda oluşan pozitif enerjiyle birlikte, halkımızın yoğun bir desteği ve teveccühü söz konusu olmuştur. Geçen 1 aylık süreç içerisinde halkımızın çok yoğun tebrik ziyaretleri gerçekleşmiştir. Bize gelen talepler ve istişareler sonucunda kamuoyuna iş bu açıklamayı yapma zorunluluğumuz doğmuştur” denildi.

“DURUM, PARTİMİZİN ANLAYIŞIYLA ÖRTÜŞMEMEKTEDİR”

Açıklamada, “Partimizin kuruluş ilkelerine ve kuruluş felsefesine olan bağlılığımız sebebiyle, ilimizde de yönetim anlayışının partimizin anlayışıyla paralel yürümesi gerekmektedir. Bu anlamda toplumsal hassasiyeti ve toplumsal menfaati esas alan bir anlayışla hizmet etmek niyetindeyiz. Bir aylık süreç içerisinde edindiğimiz izlenim ve gözlemlerimiz maalesef durumun partimizin anlayışıyla örtüşmediği görülmüştür” vurgusu yapıldı.

“HALKTAN KOPUK BİR ANLAYIŞIN BAŞARILI OLMA ŞANSI YOKTUR”

Halktan kopuk bir anlayışın başarı şansı olmadığına işaret edilen açıklamada; “Halktan kopuk veya halkı ötekileştiren bir anlayışın başarılı olma şansı yoktur. Bu bilinç ve bu anlayışla halkımızla iletişim kanallarımızı sürekli açık tutarak, şeffaf bir politika yürüteceğiz. Tüm önceki ve mevcut il, ilçe teşkilatlarımızla birlikte hareket ederek samimiyetle, doğrululukla halkımıza hizmet edeceğiz. Toplumda oluşan olumsuz algıların ve yönetimsel anlamda yapılan yanlış işlerin de üzerine gideceğimizi belirtmek isteriz. Toplumsal adaletin tesis edilmesi, insanlar arasında ayrım yapmadan, ötekileştirmeden temel hedefimizin; ilimize, toplumumuza ve halkımıza hizmet olacağını belirtiyoruz” diye kaydedildi.

“MÜSAADEMİZ OLMAYACAK!”

“Ehliyet ve liyakati önceleyen bir anlayışla yeniden yapılanmaya, bütünleşmeye ve birlikteliği sağlamaya yönelik adımlar atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” denilen açıklamada; “Kamu kurum ve kuruluşlarında; toplumun beklentilerine cevap vermekten uzak, yetersiz, halka “bugün git yarın gel” anlayışıyla davranan ve kayırmacılık tutumuyla atanan yetkilendirilmiş kişilere müsaademizin olmayacağını kamuoyunun bilmesini isteriz.

Yine; kamu kurum ve kuruluşlarında, partimizin ismini kullanmak sureti ile kendisine gelecek tesis eden, rant sağlayan bu vesileyle tahakküm oluşturmaya çalışanlara da müsaade etmeyeceğiz. Kamu hizmetlerini aksatan, düzeni bozan, kendi kişisel menfaatleri için makamını kullanan, çalışmadan-alın teri dökmeden-emek sarfetmeden geçinen asalak, bankamatik çalışanlarına da tahammüllümüz olmayacaktır. Partimizin kimliği ile iş takipçiliği yapan, bireysel menfaat devşiren kim olursa olsun hakkında gereği yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

“İŞE GELMEDEN MAAŞ ALMA, BAŞINA BUYRUK DAVRANMA DÖNEMİ SON BULMUŞTUR”

Açıklamada şöyle denildi; “Siyaseti bir gelir kapısı olarak telaki edenlerin bizim anlayışımızla, inancımızla uzaktan yakından alakası yoktur. Bu tür kişilikleri kendi içimizde de barındırmadık, barındırmayacağız da. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde kurulan partimizin bugüne kadar sergilediği davranış, uygulamalar ve yatırımlar göstermiştir ki, tek hedefimiz halka hizmettir. Pratiğimiz de ortadadır.

Buna mukabil sergilenen tersi tutumlar partimiz tarafından kesinlikle kabul görmeyecektir. Hiçbir mecrada partimizi yıpratacak tutum ve davranışlara izin vermeyeceğiz. İşe gelmeden maaş alma, başına buyruk davranma dönemi son bulmuştur. Partimiz; ilimizin her alanda gelişmesi ve yaşanılabilir bir il olması için kamusal ve özel projeleri takip ederek ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde olacaktır.

İlimizin kalkınması için halka hizmet etmeye devam edecektir. Partimiz; mağdurların, mazlumların, dışlananların, ezilenlerin, herkesin ve her kesimin partisi olduğunu ispatlamış ve bu doğrultuda yoluna devam edeceğini, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.”