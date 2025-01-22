Van İl Kongresinde aday olmayacağını açıklayan AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, 25 Ocak Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı 8. Olağan İl Kongresi için davette bulundu.

“KONGREMİZİ BURUK BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Basın açıklamasına, Bolu’da meydana gelen yangın olayıyla başlayan İl Başkanı Güray, “Dün Bolu’da yaşanan üzücü yangın olayından kaynaklı vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, geride kalanlara şifa, yakınlarına da sabırlar diliyoruz. Cumartesi günü 8. Olağan Kongremizi bu sebepten ötürü buruk bir şekilde gerçekleştireceğiz maalesef. Gönül ister daha coşkulu olsun daha istekli olsun ama maalesef bu yaşanan elim olaydan ötürü biraz daha buruk bir kongre gerçekleştireceğiz.” dedi.

“YENİ YÖNETİME BAŞARILAR DİLİYORUM”

AK Parti Van İl Başkanı Güray, “Partinin çeşitli kademelerinde yıllardır görev yapmış bir kardeşiniz, bir arkadaşınızım. 8 Mart 2023 tarihinde teşkilat başkanlığının önerisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın da kabulleriyle il başkanı olarak görevlendirilmiştim. Birbirinden çetin iki ayrı seçimi geride bıraktık. Güzel arkadaşlıklar ve anılar bıraktık geriye, insanlarla temas kurmaya çalıştık, vatandaşımızın sıkıntıları ve yaralarını sarmak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Siyasette hiçbir makam kalıcı değildir, bu koltuklar bize emanet edilmiştir. Daha önceki açıklamamda da belirttim; ‘Koltuklar gidici ama duruş kalıcıdır.’ Bu sürede duruşumuzu bozmadık, bundan sonra da bozmayacağımızı kamuoyuna deklare ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ve davasına inandık, partisinde çeşitli kademelerde görev yaptık. Bir kez daha Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Daha önce de belirttiğim gibi kongrede aday olmayacağımı bir kez daha açıklıyorum. Yeni gelecek arkadaşa, yönetime başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

“ELİMİZDEN GELDİĞİNCE PARTİMİZE HİZMET EDECEĞİZ”

Güray şunları söyledi, “Parti teşkilatları olarak, partinin disiplinini bilen, akademide eğitim almış bireyler olarak şunu söylemek istiyorum; benden sonra gelecek arkadaşa, benden önce yapılanlar gibi değil de onun her zaman arkasında olacak, ona destek olacak hamlelerde bulunacağız. Tabii ki ona bir yol açacağız, kendi iradesiyle kongre sonrasında yeni bir döneme girmiş olacak, biz de önceki dönem il başkanı olarak elimizden geldiğince arkadaşlarımıza ve partimize hizmet edeceğiz, görev yapacağız. Tüm vatandaşlarımızı 25 Ocak Cumartesi günü gerçekleştireceğimiz 8. Olağan İl Kongresine davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Van halkı için kıymetli, vatandaşlarımız Cumartesi günü saat 14.00’de Nur Tatar Spor Salonunda kongremize katılım sağlarlarsa berhudar oluruz.” sözlerine yer verdi.