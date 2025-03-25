AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir’in de katıldığı basın toplantısında Ramazan ayının birlik ve berberliğine vurgu yapıldı.

ARVAS: TERÖRSÜZ TÜRKİYE’NİN ÜLKEMİZE İYİ GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

Toplantıda konuşan AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, birlik mesajı verdi.

Açıklamasında terörsüz bir Türkiye dilediğini belirten Arvas, “İki ay önce genel kongremizi yaptık. Şu an teşkilatlarımızın başındayız, ramazan ayında yaptığımız çalışmalara bundan sonra da devam edeceğiz. Van İl Başkanı olarak terörsüz bir Türkiye’nin ilimize, bölgemize ve ülkemize iyi geleceğini düşünüyorum ve 40 yıldır çekilen acıların ve sıkıntıların geçmesini diliyorum. Kardeşlik ruhu içerisinde birlik ve beraberliğin herkese ve her kesime iyi geleceğini düşünüyorum.” diye konuştu.

DEMİR, RAMAZAN AYININ BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Ramazan ayı dolayısıyla parti temsilcileri ile bir araya geldiklerini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, “Kuruluşundan bugüne kadar partimize emek vermiş, gönül vermiş, bu uğurda ter dökmüş, zaman harcamış, çoluk çocuklarından fedakarlık edip Türkiye yüzyılının inşası için çalışan, koşturan ve bunu bir dava bilinciyle yapan değerli teşkilat mensubu kardeşlerimizle bir araya geldik. Ramazan ayı bizim kardeşliği paylaşmanın en güzel örneklerini yaşadığımız bir dönem. Başı rahmet ortası mağfiret sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ramazan ayında Rabbim ettiğimiz duaları ve tuttuğumuz oruçları kabul etsin.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve ailesine hakaretlere de değinen Mustafa Demir, "Cumhurbaşkanımızın merhume validesi ve aile hakkında söylenenler kabul edilemez. Ailenin en kutsal değer olarak görüldüğü bu zamanlarda son yaşananların toplumumuzda tekrarlanmaması için gerekli tedbirlerin atılacağı bir dönemdeyiz." dedi.