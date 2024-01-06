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Türkiye, yerel seçimler için geri sayıma başladı...

Milyonlarca vatandaş 31 Mart 2024 tarihinde belediye başkan adaylarını ve muhtarlarını seçmek üzere sandığa gidecek.

Seçim öncesi tüm gözler belediye başkan adaylarına çevrildi.

AK Parti adaylarını açıklıyor

AK Parti, seçim hazırlıklarını hızlandırarak, il ve ilçelerin belediye başkan adaylarını belirlemek için yoğun bir istişare süreci yürütüyor.

AK Parti’nin belediye başkan adaylarını tanıtacağı büyük etkinlik, yarın İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

28 il duyurulacak

Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 12 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adaylarını kamuoyuna duyuracak.

Diğer iller Ankara'da açıklanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri kalan illeri ise 15 Ocak’taki programda duyuracak.

Ayrıca, ilçe belediye başkan adayları ise 15 Ocak’tan sonra belli olacak.

Adaylıkları tebliğ edildi

AK Parti tarafından aday gösterilecek isimlerin dün itibariyle aranarak adaylıklarının tebliğ edildiği belirtildi.

İstanbul adayı merakla bekleniyor

AK Parti’nin en çok merak edilen belediye başkan adayı ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacak.

AK Parti’nin İstanbul adayı, yarınki etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

Açıklanacak 12 büyükşehir

- İstanbul

- Muğla

- Kocaeli

- Erzurum

- Eskişehir

- Balıkesir

- Bursa

- Aydın

- Samsun

- Mardin

- Denizli

- Ordu

Büyükşehirler dışındaki 16 il

- Artvin

- Bayburt

- Giresun

- Elazığ

- Edirne

- Düzce

- Bitlis

- Bingöl

- Çanakkale

- Çankırı

- Kastamonu

- Rize

- Sinop

- Tokat

- Yalova

- Isparta