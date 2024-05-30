Bu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından hayretle karşılandı ve olay anı cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

AĞRI SOKAKLARINDA ÇIRILÇIPLAK GEZDİ

İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu ifade edilen kadın, kıyafetlerini çıkardıktan sonra sokaklarda çıplak bir şekilde dolaşmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar, karşılaştıkları bu manzara karşısında ne yapacaklarını bilemediler.

"HAYATIMI ALDIĞINIZA DEĞDİ Mİ?"

Olayın en dikkat çekici anlarından biri ise kadının bir kahvehanenin önüne gidip, orada oturan kişilere öfkeyle bağırmasıydı. Kadın, "Hayatımı aldığınıza değdi mi? Delirttiniz lan beni, değdi mi?" diye haykırarak, kahvehanedekilere tepki gösterdi. Ardından, yoğun araç trafiğinin olduğu otoyolda çıplak bir şekilde yürümeye devam etti.

ÇIPLAK KADIN KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen polis ekipleri, kadına herhangi bir müdahalede bulunulmadan onu karakola götürdüler. Yaşanan bu olay, çevredeki insanlar tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. O anlardan geriye ise cep telefonları ile çekilen görüntüler kaldı.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Kadının üstsüz bir şekilde dolaştığı anlar, sosyal medyada hızla yayıldı ve geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar arasında çeşitli yorumlar ve tartışmalar yaşandı. Olayın psikolojik nedenlerden kaynaklanmış olabileceği üzerinde durulurken, yetkililer konu hakkında daha fazla bilgi vermedi.

Güncellemeler ve Detaylar İçin Takipte Kalın

Bu ilginç olayla ilgili gelişmeleri ve detayları takip etmek için sayfamızı izlemeye devam edin. Olayın arka planında neler yaşandığını ve kadının sağlık durumu hakkında bilgi sahibi oldukça güncellemeleri sizlerle paylaşacağız.