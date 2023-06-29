"Türkiye'nin çatısı" Ağrı Dağı, 5 bin 137 metrelik yüksekliğiyle Türkiye’nin en büyük dağı olmasının yanı sıra, aynı zamanda üzerindeki 10 kilometrekarelik buz takkesi bulunduran tek dağ olan Ağrı Dağı, manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor.

Zirvesi dört mevsim boyunca erimeyen kar ve takke buzulu ile kaplı volkanik bir dağ olan Ağrı Dağı’nın doruğundaki örtü buzulu ise Türkiye'nin en büyük buzulu olma özelliği gösteriyor. Birçok dinde kutsal sayılan ve bu nedenle çok sayıda turistin ziyaret ettiği bu dağ, yol boyunca sürücülere manzarasıyla eşlik ederken, bir şaheser gibi yükseliyor. İHA