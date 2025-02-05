Türkiye'nin en fazla kar alan illerinden biri olan Van'da çığ felaketlerine karşı önlem almak ve muhtemel can kayıplarını önlemek amacıyla AFAD tarafından düzenli eğitimler veriliyor. AFAD eğitmenleri, Van-Hakkari karayolu üzerindeki 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde 5 günlük bir eğitim programı düzenliyor.

Eğitime katılan personele çığ riski analizi, çığ bölgesinde güvenli çalışma yöntemleri, arama-kurtarma ekipmanlarının doğru kullanımı ve operasyon sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar detaylı bir şekilde aktarılıyor. Bir haftalık eğitimler cuma günü düzenlenen çığ tatbikatıyla sonlanıyor.