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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündemdeki konulara ilişkin açıklama yapıyor.

SÜRESİZ NAFAKADA YENİ DÜZENLEME GELİYOR

AHaber yayınında soruları yanıtlayan Tunç, "Süresiz nafaka kalkacak mı?" sorusunu, "Hem erkeklerin hem kadınların mağduriyet yaşamaması gerek" şeklinde cevapladı. Tunç, şu açıklamayı yaptı:

"Medeni kanunumuzda 1988 yılına kadar bir yıl süreydi nafaka sonrasında süresiz hale getirildi. Bu konuda tartışmalar çok.

Nafaka alacaklısıyla nafaka borçlusundaki dengeyi de gözetmek gerekiyor. Aslında bu konu aile hukuku ile ilgili bir konu. Geniş bir çalışmamız var. Bilim komisyonumuz şu anda çalışıyor. Özellikle boşanma davalarının nafaka ve tazminat davalarından ayrı tutularak uzun süren boşanma davalarının önüne geçilmesi gerekiyor. Çünkü tarafları mağdur eden bir durum söz konusu. Nafaka ve tazminatla ilgili kararlar geciktiği için bu konuda kara verilemediği için mal ayrılığı nedeniyle ilgili tartışmalar uzun sürüyor bunlar bitmeden de boşanmaya karar verilemediği için her ikisi birden birlikte devam ettiğinde çok uzun süren bir dava söz konusu oluyor. Davalı ve davacı kadını ve erkeği mağdur eden bir durum.

Hem erkeklerin hem kadınların mağduriyet yaşamaması gerek.

İleri yaşta evlenmeleri de mümkün olmuyor. Yeni bir aile kurmaları mümkün olmuyor. Aile hukukunu toptan ele alacak bir düzenlememiz söz konusu olacak."

KİRA ANLAŞMAZLIKLARINDA ARABULUCU DÖNEMİ

Kira davalarına arabulucu gelmesine ilişkin de konuşan Tunç, şunları söyledi:

"1 eylülden itibaren arabuluculuk müessesi başlıyor kira davalarında. Daha öncesinde ticari davalarda zorunlu olmuştu. İş davalarında tüketici davalarında zorunlu hale getirilmişti. Kişiler dava açmadan önce arabulucuya başvurmak zorunda. Dava şartı arabuluculuk. Şimdi kira davalarında da söz konusu olacak. Dava açmadan önce arabulucuya başvuracaklar anlaşamadıkları taktirde dava söz konusu olacak. Bu da dava yükünü azaltacaktır." Haber7