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Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024'ün yeni yarışmacısını duyurdu. Survivor All Star 2024 için daha önceki şampiyon ve finalistlerin yer aldığ iddialı bir kadro kuran Ilıcalı, yeni yarışmacıları birer birer açıklamaya devam ediyor.

Ünlü yapımcı Ilıcalı geçtiğimiz günlerde sırasıyla Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Damla Can ve Turabi, Yiğit Poyraz ve Merve Aydın'ı açıklamıştı.

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Ilıcalı, bugün ise onuncu yarışmacının adını duyurdu. Buna göre Survivor All Star 2024'te yarışacak yeni yarışmacı 2023 Survivor şampiyonu Nefise Karatay oldu.

Acun Ilıcalı, Nefise Karatay'ı şu sözlerle duyurdu:

''2023 Survivor şampiyonu Nefise Karatay Survivor 2024 All Star’da bizimle beraber olacak. Nefise’nin en büyük hayali Nagihan ile yarışmaktı. İkisinin mücadelesini dört gözle bekliyorum.''

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