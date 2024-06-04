İçişleri Bakanlığı, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın görevden alındığını, yerine Hakkari Valisi Ali Çelik’in Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirdiğini bildirmesi üzerine Hakkari'de protestolar başladı.

İçişleri Bakanlığı'nın kararına tepki gösteren siyasiler, Hakkari'de oturma eylemi başlattı.

Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal, DEM Parti Van Milletvekilleri Zülküf Uçar ve Gülcan Kaçmaz Sayyiğit'in de katıldığı oturma eylemi sürüyor.