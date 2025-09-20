Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batı Karadeniz'in doğal ve kültürel mirasını demiryolları aracılığıyla tanıtmak amacıyla Ankara-Zonguldak hattında işletilen Özel Turistik Karaelmas Ekspresi'nin yeni seferlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, Turistik Karaelmas Ekspresi'nin toplam 3 turistik sefer gerçekleştirileceğini duyurdu.

"TOPLAM 3 TURİSTİK SEFER GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Uraloğlu açıklamasında, "Bu yıl 13 Haziran'da ilk seferini yapan Turistik Karaelmas Ekspresi, sonbaharda da Batı Karadeniz'e yolculuk etmeye devam edecek. Batı Karadeniz'in doğal ve kültürel mirasını demiryolları aracılığıyla tanıtmak amacıyla yeniden seferlerine başlayan Turistik Karaelmas Ekspresi, 26 Eylül, 10 Ekim ve 14 Kasım 2025 tarihlerinde toplam 3 turistik sefer gerçekleştirecek" ifadelerini kullandı.

120 YOLCU KAPASİTELİ

Trenin, TCDD Taşımacılık AŞ, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Zonguldak İl Özel İdaresi iş birliğiyle işletildiğini kaydeden Uraloğlu, bu kapsamda üçlü bir protokol imzalandığını ifade etti.

Uraloğlu, "Toplam 7 vagondan oluşan Turistik Karaelmas Ekspresi'miz 1 yemekli ve 6 yataklı vagona sahip. Toplam 120 yolcu kapasiteli tren Ankara–Zonguldak güzergahında Karabük/Yeşilyenice'de; Zonguldak–Ankara dönüşünde ise Çerkeş, Çankırı ve Kalecik’te gezi amaçlı duraklamalar yapacak" açıklamasında bulundu.