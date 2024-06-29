Providence Gözü olarak bilinen sembol, kökenini Rönesans dönemi dini sanatından alır ve başlangıçta Tanrı'nın merhametli gözetimini simgeler.

Örneğin, Pontormo'nun 1525 tarihli "Emmaus'ta Akşam Yemeği" tablosunda bu sembol görülebilir.

Providence Gözü, 1782'de ABD'nin Büyük Mührü'nde kullanılmaya başlanmıştır ve sembolizmi, Amerika'nın gücü ve sürekliliği arayışını temsil etmek üzere tasarlanmıştır.

Bu sembol, tarihi boyunca farklı kültürlerde ve dinlerde çeşitli anlamlar kazanmış olsa da, İlluminati gibi gizli örgütlerle doğrudan bir bağlantısı yoktur.