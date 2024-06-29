Providence Gözü olarak bilinen sembol, kökenini Rönesans dönemi dini sanatından alır ve başlangıçta Tanrı'nın merhametli gözetimini simgeler.

748Bd63Becbdac112D4Cca13Eaa6A00B58312E13 Örneğin, Pontormo'nun 1525 tarihli "Emmaus'ta Akşam Yemeği" tablosunda bu sembol görülebilir.

F591B3F138E85F1Eb7C86Ec98B42B9E45Dee3Ad0 Providence Gözü, 1782'de ABD'nin Büyük Mührü'nde kullanılmaya başlanmıştır ve sembolizmi, Amerika'nın gücü ve sürekliliği arayışını temsil etmek üzere tasarlanmıştır.

E7330306D69Bbb1E875A86978Dd8E042F0E40D95 Bu sembol, tarihi boyunca farklı kültürlerde ve dinlerde çeşitli anlamlar kazanmış olsa da, İlluminati gibi gizli örgütlerle doğrudan bir bağlantısı yoktur.

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi