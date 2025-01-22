Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kayak merkezinde kar seviyesinin yetersiz olması ve kar ezme makinesinin çalışması için gerekli olan minimum kar miktarına ulaşılamaması sebebiyle pistin kullanıma uygun hale getirilemediği belirtildi. Açıklamada, “Mevsimsel şartlara bağlı olarak kar seviyesinin az olması, kar ezme makinesinin snowtrack palet uzunluğunun altında kalmasına neden olmuş, bu nedenle kayak pistimiz hizmete açılamamıştır” ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, bölgede yeterli kar yağışının gerçekleşmesi durumunda kayak merkezinin kısa sürede hazır hale getirileceğini ve vatandaşların hizmetine sunulacağını aktardı. Açıklamanın devamında, “İlimizde yeterli kar yağışı olduğu zaman tesisimiz kayak severler için hazır hale getirilecektir” denildi.