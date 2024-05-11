Yurdun dört bir yanında bulunan A101 marketlerinde hafta sonu için özel indirimler başladı. Peynir, yoğurt, ayçiçek yağı, kahve gibi çeşitli ürünlerde büyük indirimler mevcut. İşte 11 Mayıs A101 kataloğundan bazı öne çıkan ürünler:

Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg sadece 127,50 TL

Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500 gr sadece 99 TL

Eker / İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg sadece 137,50 TL

Gürçay Rize Çayı 500 gr sadece 49,90 TL

Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı 350 gr sadece 99,90 TL

Beşler Piliç Kokteyl Sosis 280 gr sadece 36,50 TL

Öncü Pu Biber 500 gr sadece 89,90 TL

Nescafe Kahve Çeşitleri 10’lu paket sadece 34,90 TL

Alo Toz Deterjan 10 Kg sadece 298 TL

Vanish Kosla Leke Çıkarıcı 1 Litre sadece 89,90 TL

Dove Şampuan Çeşitleri 400 ml sadece 66,50 TL

Bingo Soft Yumuşatıcı Çeşitleri 960 ml sadece 45 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli)

Bingo Sıvı Deterjan Çeşitleri 2 Litre sadece 79,90 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli)

A101'in bu haftaki kataloğunda kaçırılmayacak fırsatlar var. Hem bütçenizi koruyarak alışveriş yapabilir hem de kaliteli ürünlere sahip olabilirsiniz. Unutmayın, bu fiyatlar 11 Mayıs Cumartesi gününden itibaren geçerli!