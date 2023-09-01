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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi. Bu karşılaşma öncesi 7'de 7 yapan Filenin Sultanları bu karşılaşmada da rakibini 3-2 mağlup ederek şampiyonada adını finale yazdırmayı başardı.

1'inci Set Sonucu: Türkiye 18-25 İtalya

2'inci Set Sonucu: Türkiye 25-23 İtalya

3'üncü Set Sonucu: Türkiye 15-25 İtalya

4'üncü Set Sonucu: Türkiye 15-25 İtalya

5'inci Set Sonucu: Türkiye 15-6 İtalya

MİLLİ TAKIM 8'DE 8 YAPTI

Almanya'da oynadığı C Grubu maçlarının 5'ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran "Filenin Sultanları", bu turda ise ev sahibi Belçika'yı yenerek çeyrek finale yükseldi.

Şampiyonanın çeyrek final mücadelesinde Polonya'yı da set vermeden mağlup eden ve 7'de 7 yapan milli takım, 9 maçlık şampiyonluk serisinin 8'inci maçında yarı finalde İtalya'ya rakip olurken, İtalyanları da 3-2 mağlup etmeyi başardı.

HEDEF ALTIN MADALYA

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 5. kez yarı finale yükseldi.

Tarihinde 7'nci kez yarı finale çıkan Türkiye, 2015, 2017, 2019, 2021 ve 2023'te üst üste son 4'e kalmayı başardı.

Milli takım, 2003 ve 2011'de de yarı finalde yer aldı.

Avrupa şampiyonalarında 2 gümüş, 3 bronz madalyası bulunan Türkiye, FIVBsıralamasında "1" numara olarak katıldığı organizasyonda altın madalyayı hedefliyor. mynet