Geçtiğimiz hafta ilk toplantısını gerçekleştiren yeni Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında tekrar bir araya geldi. Saat 14.30 sularında başlayan toplantı, 8 saatin ardından sona erdi ve Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, asgari ücret çalışmaları, memur maaş artış oranları ve deprem bölgesiyle ilgili konulara yer verirken Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesinin erkene alındığını duyurdu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bütün bakan arkadaşlarım hazırlıklarını anlatma imkanı buldular. Dışişleri Bakanım hariç bütün bakanlar sunumlarını yaptı.

Seçim gecesi sonuçların belli olmasıyla Türkiye'yi kimin yöneteceği sorusunun cevabı da netleşmiştir. Türkiye'ye vakit ve enerji kaybettiren ne varsa artık tarih olmuştur. Bunda en büyük pay vatandaşlarımıza aittir. Parlamenter sistem tartışmaları bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Bundan sonra hedeflerimize daha hızlı koşacağız. Projelerimizi, planlarımızı daha kısa sürede hayata geçireceğiz. Engellerin üstesinden çok daha kısa sürede geleceğiz.

Demokrasi, hak ve özgürlükler alanındaki reformlarımıza daha sıkı sahip çıkacağız. Ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşıma vizyonumuzu daha hızlı gerçeğe dönüştüreceğiz.

Bugün geçmişe göre her alanda iddia sahibi bir ülke konumuna geldiysek siyasi istikrarımızı korumamız sayesindedir. Eski Türkiye'nin sorunlarını bilen vatandaşlarımız yeni sistemin kıymetini de çok iyi biliyor.

Muhalefetin de hakikatleri görmesini ve kabullenmesini temenni ediyoruz. İktidarı ve muhalefetiyle siyaset kurumunun asli görevi seçmenin sesine kulak vererek çizdiği istikamette yürümektir.

Muhalefetin seçim atmosferinden ve uğradığı ağır hezimetin şokundan hala çıkamadığını görüyoruz. AK Parti'nin özellikle kırsal kesimin oylarıyla seçimi kazandığını iddia edecek kadar sefil hale geldiler.

14 Mayıs’ın hıncını depremzedelerden çıkarmışlardı. Vatandaşı 500 liraya oyunu satmakla itham etmenin hiçbir izahı yoktur.

Ülke değişiyor, dünya değişiyor ama bunların millete bakışı asla değişmiyor. Bu çevrelerin her seçim yenilgisi sonrası nükseden seçmeni suçlama hastalığından bir an önce kurtulmasını diliyoruz. Ülkedeki istikrar ve güven ortamına zarar verecek söylemlerden herkesin uzak durması önemlidir.

Biz son 21 yıldır olduğu gibi bugün de her türlü yapıcı eleştiriye açığız. Biz Türkiye Yüzyılı'nın inşasına yapılacak her türlü katkıyı değerlendirmeye hazırız. Türkiye'yi sivil bir anayasayla buluşturmak için çalışacağız.

Bakan arkadaşlarımızı kendi alanlarında yetkin isimlerden belirledik. Bir önceki Kabinemizin ülkemize kazandırdığı eser ve hizmetlerin üzerine yenilerini eklemek için işe koyulduk.

Buğday ve arpa fiyatlarımızın üreticilerimiz tarafından memnuniyetle karşılandığını görüyoruz. Bundan sonra da çiftçimizi, köylümüzü, üreticimizi desteklemeye devam edeceğiz. Biz bu milletin efendisi değil, hizmetkarıyız.

ENGELLİ VE YAŞLI AYLIKLARI

Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erkene alıyor, toplam 1,4 milyon kardeşimizi kurban bayramından önce sevindiriyoruz.

ASGARİ ÜCRET ÇALIŞMALARI

Geçen haftaki açıklamamız sonrasında asgari ücret komisyonumuz çalışmalarına başladı. Asgari ücret çalışmaları yapıcı bir şekilde devam ediyor. İnşallah tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir neticeye ulaşacağımıza inanıyorum.

MEMUR MAAŞ ARTIŞ ORANLARI

Memur maaş artış oranlarıyla ilgili Meclis sürecini yakında başlatıyoruz. Geçen haftaki takvimlerin ardından bugün de her bakanlıkla ilgili kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirdik. Bakan arkadaşlarımızdan planlarını dinleme fırsatı bulduk. Tüm projeleri takvim içerisinde hayata geçireceğiz.

Kadınlar yeni dönemimizde de bürokrasiden siyasete her alanda öncü rol oynamaya devam edecektir. Türkiye Yüzyılı ülkemiz kadınlarının omuzlarında yükselecektir.

Milletimizin refahını artıracağız. Hedeflere plan dahilinde emin adımlarla ilerleyeceğiz. Cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet Bey'i hükümet planımızı hazırlamak üzere görevlendirdim.

Türkiye'nin statükoyu değiştirdiği alanların başında dış politika var. İçe kapanık bir ülkeyi, oyun kuran, gerektiğinde oyun bozan bir müessir güç haline getirdik. Bölgemizde Türkiye'nin hesaba katılmadığı bir denklemin kalıcı olması mümkün değildir.

KKTC'de, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimiz bizleri havalimanından itibaren muhteşem bir coşkuyla bağırlarına bastılar. Türk milletinin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Kıbrıs Türk halkıyla omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz. Ne ülkemizin ne de KKTC'nin haklarının gasbedilmesine izin vermeyeceğiz.

Tek millet, iki devlet şiarıyla hareket ettiğimiz can Azerbaycan'la münasebetlerimiz tüm dünyada gıptayla takip ediliyor.

DEPREM BÖLGESİ İÇİN YENİ KARAR

Bugünkü Kabine toplantımızda geniş bir yelpazede detaylı durum değerlendirmesi yaptık. Deprem bölgesindeki 11 ilimizin yeniden ayağa kaldırılması birinci önceliğimizdir. Tüm bakanlıklarımızın depremden etkilenen şehirlerimizde yürüttüğü çalışmalarda gelinen son durumu görüştük. Bugüne kadar afetzedelerimize yaptığımız nakdi yardımların toplam tutarı 61 milyar lirayı buluyor. Deprem konutlarının inşasını hızlandıracak farklı alternatifler üzerinde mütalaalarımız sürüyor. Yakında bunları milletimizin takdirine sunacağız.

(Depremden etkilenen illerde) 2 bin 430 hektarlık alanda 11 yeri daha sanayi sahası olarak ilan ediyoruz. Yeni sanayi sahalarımızın deprem bölgesindeki kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Aldığımız kararların milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

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