Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı iş gücü istatistiklerine göre; 2024 yılında 15 yaş üzeri nüfusta iş gücüne dahil olmayan kişi sayısı 30 milyon 193 bin kişi oldu. İş gücüne dahil olmama nedenleri incelendiğinde; 2 milyon 171 bin kişi iş bulma ümidi olmadığı, 1 milyon 897 bin kişi iş aramadığı, 153 bin kişi iş aradığı halde bulamadığı, 4 milyon 70 bin kişi eğitim öğretime devam ettiği, 4 milyon 352 bin kişi emekli ve 6 milyon 326 bin kişi çalışamaz halde olduğu için iş gücüne dahil olmadı.

15 yaş ve üzeri kadın nüfusta iş gücüne dahil olmayanların sayısı 21 milyon 47 bin kişi oldu. Kadınların iş gücüne dahil olmama nedenlerinde ilk sırada ev işleri geldi. 7 milyon 376 bin kadın ev işleri nedeniyle iş gücüne dahil olamadı. 4 milyon 396 bin kadın çalışamaz halde, 2 milyon 327 bin kadın eğitim öğretime devam etmesi, 1 milyon 338 bin kadın iş aramadığı, 1 milyon 201 bin kadının iş bulma ümidi olmadığı, 1 milyon 118 bin kadın emekli ve 86 bin kadın iş aradığı halde bulamadığı için iş gücüne dahil olmadı.

Çalışma çağındaki erkeklerde ise iş gücüne dahil olmayanların sayısı 9 milyon 146 bin kişi oldu. Erkeklerin iş gücüne dahil olmama nedenlerinde ilk sırada emeklilik geldi. 3 milyon 710 bin kişi emeklilik nedeniyle iş gücüne dahil olmazken; 2 milyon 259 bin kişi eğitim öğretim nedeniyle, 1 milyon 558 bin kişi çalışamaz halde olması nedeniyle, 798 bin kişi iş bulma ümidi olmaması nedeniyle, 504 bin kişi iş aramaması nedeniyle, 54 bin kişi ise iş aradığı halde bulamaması nedeniyle iş gücüne dahil olmadı.