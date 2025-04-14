Yutkunma ve konuşmada zorluk şikayetleriyle hastaneye başvuran hastaya guatr hastalığı tanısı konuldu. Hayati organlara yakınlığı nedeniyle ciddi komplikasyon riski taşıyan hastalığa, ‘sinir monitörizasyonu teknolojisi’ kullanılarak başarılı ameliyat gerçekleştirildi ve hasta sağlığına kavuştu.

“HAYATİ ORGANLARA YAKINLIĞI NEDENİYLE RİSKLİ BİR AMELİYATTI”

Tiroid ameliyatlarında en çok korkulan komplikasyonlardan biri olan sinir hasarına karşı artık her vakada sinir monitörizasyonu teknolojisi kullanıldığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Kadir Bartın, “Hayati organlara yakınlığı nedeniyle riskli bir ameliyattı ve ciddi komplikasyon riski taşıyordu. Bu riski en aza indirmek için modern cerrahi tekniklerle ‘sinir monitörizasyonu teknolojisi’ kullanarak başarılı bir ameliyata imza attık.” dedi.

“RİSKİ AZALTMAK İÇİN SİNİR MONİTÖRİZASYONU TEKNOLOJİSİNİN KULLANIYORUZ”

Dr. Bartın, “Tiroid bezine çok yakın seyreden ve ses tellerinin çalışmasını sağlayan, aynı zamanda yutma fonksiyonunda da görevli bir çift sinirimiz var. Bu sinirin hasar görmesi veya kesilmesi, hastalarımızın en çok endişe duyduğu durumlardan biridir. Bu riski azaltmak için sinir monitörizasyonu teknolojisinin kullanıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

“ARTIK TÜM HASTALARIMIZA BU TEKNOLOJİ UYGULANABİLİYOR”

Hastanede kullanılan monopolar sinir monitörizasyonu teknolojisinin, sinir hasarı riskini sıfırlamasa da oldukça tolere edilebilir seviyelere indirildiğini aktaran Dr. Bartın, “Hastamıza, diğer tüm hastalarımızda olduğu gibi sinir monitörizasyonunu kullandık. Herhangi bir komplikasyon yaşanmadan başarılı bir operasyon gerçekleştirdik ve hastamızı taburcu aşamasına getirdik. Biz bu teknolojiyi yalnızca belirli vakalarda değil, tüm tiroid cerrahisi hastalarında rutin olarak kullanıyoruz. Önceden yalnızca belirli hasta gruplarına izin verilen bu uygulama Sağlık Bakanlığımızın, İl Sağlık Müdürlüğümüzün ve hastane yönetimimizin desteğiyle artık tüm hastalarımıza uygulanabiliyor.” sözlerine yer verdi.

“BAŞARILI AMELİYATTAN DOLAYI HOCAMIZA TEŞEKKÜR EDERİM”

Tedavi sonrası sağlığına kavuşan ve ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştiren Dr. Mehmet Kadir Bartın’a teşekkürlerini ileten Aynur Hakir ise, “Yutkunma, konuşmada sorun ve boğaz ağrısı nedeniyle hastaneye geldim. Hocamız, hastalığım ve sonrasında olacağım ameliyat ile ilgili bilgi verdi. Ameliyattan korkuyordum ama sağ olsun hocamız beni başarılı bir şekilde ameliyat etti ve sağlığıma kavuştum.” dedi.