Vanspor FK’dan yapılan açıklamaya göre, 65 VAN 65 özel plakası için açık artırmada en yüksek teklif 33.000.000 TL ile hemşehrimiz, Reform İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyemiz, Vanlı iş insanı Sayın Saim Adıyaman’dan geldi.

Konu ile ilgili yapılan bilgilendirmede; "65 VAN 65 Plakası İçin Şu Ana Kadarki En Yüksek Teklif: 33.000.000 TL

İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından kulübümüze mali destek sağlamak amacıyla tahsis edilen 65 VAN 65 özel plakası için açık artırmamız devam etmektedir.

Şu ana kadar verilen en yüksek teklif, 33.000.000 TL ile hemşehrimiz, Reform İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyemiz, Vanlı iş insanı Sayın Saim Adıyaman tarafından yapılmıştır.

Açık artırmamız 16 Haziran Pazartesi günü saat 19.00’a kadar sürecektir.

Teklif vermek isteyenler, Teklif vermek isteyenlerin aşağıdaki iletişim numarasına sms ile tekliflerini iletebilirler.” denildi.