İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından düzenlenen operasyonların sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', '7258 sayılı Futbol ve Diğer Bahis Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 524,5 milyon TL'lik işlem hareketi bulunan 32 şüpheli yakalandı. 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması' suçu kapsamında şüphelilere ait, 5 araç ile 410 banka hesabına el konuldu. Şüphelilerin 30'u tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Şüphelilerin haklarında, yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, yasa dışı bahis siteleri üzerinden reklam yaparak haksız kazanç sağladıkları ve yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları gerekçeleri ile soruşturma başlatıldı.