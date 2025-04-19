Festival ile ilgili sosyal medyada “İskele ful, organizasyon sıfır!” paylaşımları yapıldı.

Bugün 3.’cüsü düzenlenen Badem Çiçeği Festivali kapsamında iskelede yoğunluk yaşandı. Yoğunluk nedeniyle, organizasyon eksiklikleri dile getirildi.

Sosyal medyada “Akdamar Adası festivaline geldik, iskele ful! Emniyet harici organizasyon sıfır!” gibi paylaşımlar dikkat çekti.

3. Badem Çiçeği Festivali, Akdamar Adası’nda bugün çeşitli etkinliklerle başladı. Özellikle, Gevaş İskelesi’ndeki kalabalık ve ulaşım aksaklıkları, ziyaretçilerin eleştirisine neden oldu.

Sosyal medyada bir kullanıcı, “İskele ful, organizasyon sıfır!” derken, başka bir paylaşımda “Festival güzel ama saatlerce bekledik!” ifadelerini kullanıldı.