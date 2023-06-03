Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28'inci yasama dönemi başladı. Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli'nin yönettiği oturumda Van milletvekilleri yemin etti.

AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk, Kayhan Türkmenoğlu, Yeşil Sol Parti Van Milletvekilleri Zülküf Uçar, Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Sinan Çiftyürek, Gülderen Varli ve Mahmut Dindar yemin ederen parlementodaki görevlerine başladı.

HDP Eş Genel Başkanı ve Yeşil Sol Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ise mazereti sebebiyle önceden yemin etti.

WanHaber / Ömer Bildik