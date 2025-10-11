İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu soruşturma kapsamında, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, İsrail donanmasına ait unsurların uluslararası sularda düzenlediği saldırıya ilişkin, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması', 'Nitelikli yağma', 'Mala zarar verme ve eziyet' suçlarından re'sen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Türkiye'ye dönen aktivistlerin ifadeleri alındı.

TOPLAM 96 AKTİVİST ŞİKAYETÇİ OLDU

Soruşturma kapsamında, İsrail tarafından alıkonulan aktivistlerin Türkiye'ye dönüşlerinin ardından ifadeleri alınmaya devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre 4 Eylül'de İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu aktivistlerden 36'sı Türk vatandaşı olmak üzere 136 kişi Türkiye'ye geldi. Bu kişilerden 59'u sağlık kontrollerinin ardından şikayetçi sıfatıyla ifade verdi. 7 Ekim'de alıkonulan 16 aktivist de Türkiye'ye döndü ve ifadeleri alındı.

3 MİLLETVEKİLİ DE ŞİKAYETTE BULUNDU

9 Eylül'de alıkonulan ve Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye geri dönen 3 milletvekili de sağlık kontrolleri sonrasında şikayetçi sıfatıyla ifade verdi. 10 Ekim'de ise 17'si Türk vatandaşı, 1'i Türk asıllı Alman vatandaşı olmak üzere 94 aktivist Türkiye'ye geldi. Bu kişilerden 18'i sağlık kontrolleri sonrası ifade verdi.

Soruşturmanın, uluslararası hukuk hükümleri ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında sürdüğü öğrenildi.